Глава МИД ФРГ Бербок назвала условие для отмены антироссийских санкций

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что санкции, введённые против России, будет возможно отменить только в случае вывода войск РФ с территории Украины. Об этом сообщает издание Bild am Sonntag.
«Перемирие может быть только первым шагом. Для нас ясно: отмена санкций произойдёт только в том случае, если Россия выведет свои войска», — сказала министр.
По словам главы немецкого МИД, «мир на условиях, продиктованных Россией, не принесёт желаемой безопасности» ни Украине, ни Европе, а в худшем случае «станет приглашением к следующей войне» вблизи границы Германии.
Бербок подчеркнула, что настоящий мир наступит, «если Европа поймёт, что победить в войне не сможет ни одна страна, будут только проигравшие». Министр также считает, что ЕС больше не сможет выстраивать отношения с РФ в том формате, который был до начала российской спецоперации, и «никогда больше не сможет положиться на заверения» Москвы.
Ранее Минфин ФРГ объявил, что не станет в будущем платить за российский газ в рублях. В ведомстве указали, что Германия делает всё возможное для того, чтобы избавиться от зависимости от поставок энергоносителей из РФ.