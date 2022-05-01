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12:37 (мск), источник: Life.ru

Глава МИД ФРГ Бербок назвала условие для отмены антироссийских санкций

Министр также заявила, что ЕС больше не сможет сотрудничать с Москвой в прежнем формате и «никогда больше не сможет положиться на заверения» России.

Источник: AFP 2022

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что санкции, введённые против России, будет возможно отменить только в случае вывода войск РФ с территории Украины. Об этом сообщает издание Bild am Sonntag.

«Перемирие может быть только первым шагом. Для нас ясно: отмена санкций произойдёт только в том случае, если Россия выведет свои войска», — сказала министр.

По словам главы немецкого МИД, «мир на условиях, продиктованных Россией, не принесёт желаемой безопасности» ни Украине, ни Европе, а в худшем случае «станет приглашением к следующей войне» вблизи границы Германии.

Бербок подчеркнула, что настоящий мир наступит, «если Европа поймёт, что победить в войне не сможет ни одна страна, будут только проигравшие». Министр также считает, что ЕС больше не сможет выстраивать отношения с РФ в том формате, который был до начала российской спецоперации, и «никогда больше не сможет положиться на заверения» Москвы.

Ранее Минфин ФРГ объявил, что не станет в будущем платить за российский газ в рублях. В ведомстве указали, что Германия делает всё возможное для того, чтобы избавиться от зависимости от поставок энергоносителей из РФ.

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