Захарова объяснила, зачем Анджелина Джоли приехала на Украину

Ранее американские СМИ сообщили, что американская актриса Анджелина Джоли, которая является спецпосланником Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), находится в городе Львов в рамках «личного» визита в регион.
По словам Захаровой, на «Азовстали» украинские силы «держат в заложниках» гражданских, не давая им выйти, хотя министерство обороны России постоянно объявляло о гуманитарных коридорах, гарантируя жизнь и содействие вышедшим, к процессу подключились ООН и Красный Крест.
Однако в этих условиях «гении западного пиара» звонят Анджелине Джоли, отметила официальный представитель МИД РФ.
«Это же так легко продать обывателю: “Всемирно известная актриса попала под ракетный обстрел на Украине”. Она же посол доброй воли, хотя ООН и поспешила откреститься от своей вовлечённости в её львовские каникулы. Она же посещала сирийских беженцев и африканских голодающих. Никому из них, правда, легче от этого не стало. Но это никому и не интересно. Главная цель достигнута — внимание мировой прессы отвлечено от “Азовстали”», — написала Захарова в Telegram-канале.