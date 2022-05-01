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15:38 (мск), источник: © РИА Новости

Захарова объяснила, зачем Анджелина Джоли приехала на Украину

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала визит американской актрисы Анджелины Джоли на Украину, отметив, что это организовано, чтобы отвлечь внимание от «Азовстали» в Мариуполе.

Источник: AFP 2022

Ранее американские СМИ сообщили, что американская актриса Анджелина Джоли, которая является спецпосланником Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), находится в городе Львов в рамках «личного» визита в регион.

По словам Захаровой, на «Азовстали» украинские силы «держат в заложниках» гражданских, не давая им выйти, хотя министерство обороны России постоянно объявляло о гуманитарных коридорах, гарантируя жизнь и содействие вышедшим, к процессу подключились ООН и Красный Крест.

Однако в этих условиях «гении западного пиара» звонят Анджелине Джоли, отметила официальный представитель МИД РФ.

«Это же так легко продать обывателю: “Всемирно известная актриса попала под ракетный обстрел на Украине”. Она же посол доброй воли, хотя ООН и поспешила откреститься от своей вовлечённости в её львовские каникулы. Она же посещала сирийских беженцев и африканских голодающих. Никому из них, правда, легче от этого не стало. Но это никому и не интересно. Главная цель достигнута — внимание мировой прессы отвлечено от “Азовстали”», — написала Захарова в Telegram-канале.

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