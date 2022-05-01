17:00 (мск), источник: ТАСС
В Конгрессе сообщили, что работают над запросом Байдена о помощи Киеву
Президент США ранее направил в Конгресс запрос о выделении дополнительно $33 млрд на поддержку Украины.
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ВАШИНГТОН, 1 мая. /ТАСС/. Американские законодатели ведут работу над направленным президентом США Джо Байденом запросом о выделении дополнительных средств на оказание помощи Украине. Об этом говорится в заявлении спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси, распространенном в воскресенье после ее визита в Киев.
Пелоси, которая представляет Демократическую партию и занимает в государственной иерархии США третий по значимости пост, ранее в этот же день встретилась вместе с группой американских законодателей с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как она сообщила, делегация заверила украинскую сторону в том, что «дополнительная американская поддержка уже на подходе».
Как отмечается в заявлении Пелоси, конгрессмены работают над тем, чтобы «запрос президента Байдена о значительном финансировании был преобразован в пакет законодательных инициатив». По словам спикера, ее поездка в Киев должна была продемонстрировать, что США «твердо поддерживают Украину».
Ранее на этой неделе Байден направил в Конгресс запрос о выделении дополнительно $33 млрд на поддержку Украины в «сферах безопасности, экономики, на гуманитарную помощь».
Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. США и их союзники в ответ ввели в отношении РФ масштабные санкции и активизировали поставки вооружений Киеву.
Посол России в США Анатолий Антонов ранее предупредил, что милитаризация Украины Западом напрямую угрожает европейской и глобальной безопасности. Как отметил дипломат, Москва призывает спонсоров киевского режима прекратить поощрять кровопролитие и всерьез задуматься о последствиях своей деятельности.