18:19 (мск), источник: ТАСС
Зеленский: около 100 гражданских лиц вышли с «Азовстали»
Президент Украины сообщил, что первая группа эвакуированных 2 мая прибудет в Запорожье.
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КИЕВ, 1 мая. /ТАСС/. Примерно 100 гражданских эвакуированы с территории завода «Азовсталь», они направляются в Запорожье. Об этом в воскресенье заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Началась эвакуация гражданских с “Азовстали”. Первая группа примерно из 100 человек уже идет на подконтрольную территорию. Будем завтра встречать их в Запорожье. Спасибо нашей команде! В настоящее время они вместе с представителями ООН работают над эвакуацией остальных гражданских с территории завода», — написал он в Twitter.
В свою очередь глава парламентской фракции правящей партии Украины «Слуга народа» Давид Арахамия также утверждает, что «эвакуация прошла успешно». Среди эвакуированных — дети, женщины и пожилые люди, добавил он.
Бои за Мариуполь начались 25 февраля, город был полностью блокирован. В настоящее время в Мариуполе группировка украинских националистов выбита из жилых кварталов. На прошлой неделе в районе завода Ильича сложили оружие более 1,3 тыс. военнослужащих 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины. Позже был полностью освобожден торговый порт и спасены заложники. Националисты заблокированы на территории завода «Азовсталь».
Накануне группа из 25 мирных жителей, в том числе шесть детей, вышла с завода, людей эвакуировали в пункт оказания помощи «Безыменное» на территории Донецкой Народной Республики. Сегодня в Безыменное эвакуировались еще 40 человек. Как рассказал ТАСС один из очевидцев, на территории завода могут оставаться еще около 300 гражданских лиц.