Ученые выяснили, кто жил на месте Стоунхенджа до его постройки Сотрудники Университета Саутгемптона опубликовали исследования в открытом научном журнале PLoS ONE
Фоторепортажи
10Африканский поток: в ЮАР продолжаются разрушительные наводнения
12Космический размах: главные прорывы года
18:19 (мск), источник: ТАСС

Зеленский: около 100 гражданских лиц вышли с «Азовстали»

Президент Украины сообщил, что первая группа эвакуированных 2 мая прибудет в Запорожье.

Источник: Reuters

КИЕВ, 1 мая. /ТАСС/. Примерно 100 гражданских эвакуированы с территории завода «Азовсталь», они направляются в Запорожье. Об этом в воскресенье заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Началась эвакуация гражданских с “Азовстали”. Первая группа примерно из 100 человек уже идет на подконтрольную территорию. Будем завтра встречать их в Запорожье. Спасибо нашей команде! В настоящее время они вместе с представителями ООН работают над эвакуацией остальных гражданских с территории завода», — написал он в Twitter.

Читайте также
Губернатор Курской области назвал диверсией обрушение моста

В свою очередь глава парламентской фракции правящей партии Украины «Слуга народа» Давид Арахамия также утверждает, что «эвакуация прошла успешно». Среди эвакуированных — дети, женщины и пожилые люди, добавил он.

Бои за Мариуполь начались 25 февраля, город был полностью блокирован. В настоящее время в Мариуполе группировка украинских националистов выбита из жилых кварталов. На прошлой неделе в районе завода Ильича сложили оружие более 1,3 тыс. военнослужащих 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины. Позже был полностью освобожден торговый порт и спасены заложники. Националисты заблокированы на территории завода «Азовсталь».

Накануне группа из 25 мирных жителей, в том числе шесть детей, вышла с завода, людей эвакуировали в пункт оказания помощи «Безыменное» на территории Донецкой Народной Республики. Сегодня в Безыменное эвакуировались еще 40 человек. Как рассказал ТАСС один из очевидцев, на территории завода могут оставаться еще около 300 гражданских лиц.

Справка
Как изменилась ситуация на Украине за прошедшее с 24 февраля времяЗа два месяца военной спецоперации на Украине страну покинули 5 млн человек, в апреле Россия объявила о начале второго этапа кампании
 По легенде, на создание этого чуда инженерной мысли Шухова вдохновила уборщица
Для Вашингтона это тревожный знак, так как речь идет о странах, которые могут помочь России
Спецоперация на Украине
С территории «Азовстали» в Мариуполе эвакуировали 80 мирных граждан
Захарова объяснила, зачем Анджелина Джоли приехала на Украину
В Кремле прокомментировали предложение о переговорах по эвакуации с «Азовстали»
ВСУ выпустили по Херсону несколько ракет «Точка-У»
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь