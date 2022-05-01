В музей Мелитополя вернули похищенное скифское золото Сотни ценных экспонатов, включая коллекцию скифского золота, возвращены в краеведческий музей Мелитополя после похищения при предыдущем руководстве
Фоторепортажи
10Африканский поток: в ЮАР продолжаются разрушительные наводнения
12Космический размах: главные прорывы года
18:41 (мск), источник: Известия

С территории «Азовстали» в Мариуполе эвакуировали 80 мирных граждан

С территории завода «Азовсталь» в Мариуполе удалось эвакуировать 80 гражданских лиц, в том числе женщин и детей. Об этом 1 мая сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Подразделениями российских вооруженных Сил и народной милиции Донецкой Народной Республики для безопасной эвакуации гражданских лиц был открыт гуманитарный коридор и обеспечивался режим тишины», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что люди были эвакуированы в населенный пункт Безыменное Донецкой Народной Республики, где им предоставили ночлег, питание и необходимую медицинскую помощь.

Мирные граждане, пожелавшие выехать в подконтрольные киевскому режиму районы переданы представителям ООН и Международного Комитета Красного Креста, добавили в Минобороны РФ.

Ранее в этот день стало известно, что с территории «Азовстали» эвакуировали 40 человек, включая восьмерых детей. 30 апреля территорию рядом с заводом покинули еще 46 человек. Их доставили на автобусах в село Безыменное. За день до этого первой с «Азовстали» эвакуировалась семейная пара с ребенком.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Во время загрузки произошла ошибка.
Спецоперация на Украине
С территории «Азовстали» в Мариуполе эвакуировали 80 мирных граждан
Захарова объяснила, зачем Анджелина Джоли приехала на Украину
В Кремле прокомментировали предложение о переговорах по эвакуации с «Азовстали»
ВСУ выпустили по Херсону несколько ракет «Точка-У»
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь