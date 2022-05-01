19:02 (мск), источник: ТАСС
Шольц пообещал оказывать Украине дальнейшую финансовую и военную помощь
Канцлер Германии отметил, что ситуация на Украине будет иметь последствия для всего мира и грозит привести к голоду в некоторых странах.
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БЕРЛИН, 1 мая. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин продолжит оказывать всевозможную поддержку Украине и поможет тем странам, которые столкнутся с последствиями конфликта, в частности с нехваткой продовольствия.
«Мы продолжим поддерживать Украину — деньгами, гуманитарной помощью, а также нужно сказать, что мы поддержим ее, чтобы она могла защищаться, — поставками вооружений, как это делают и многие другие страны в Европе», — сказал Шольц во время первомайской демонстрации профсоюзов в Дюссельдорфе.
Одновременно канцлер отметил, что ситуация на Украине будет иметь последствия для всего мира и грозит привести к голоду в некоторых странах. «Мы уже сейчас должны беспокоиться о том, что будут те, кто будет голодать, что есть страны, которые больше не смогут обеспечить свое население хлебом, что вся эта военная ситуация приведет к мировому голоду», — заявил Шольц. «Мы не оставим в одиночестве эти бедные страны, мы поддержим их», — пообещал он.
Речи Шольца мешала группа протестующих, которые кричали, в частности, «Добиться мира без оружия». Тем самым они требовали прекратить поставки вооружений Киеву. Шольцу порой приходилось стараться говорить громче, чтобы его услышали.
Разногласия по вопросу об оружии
В четверг большинство депутатов Бундестага проголосовало за документ, содержащий призыв к правительству расширить военную помощь Киеву, а также осуждение боевых действий на территории Украины. В тексте говорится о необходимости «сделать более интенсивными и быстрыми поставки из Германии эффективных, в том числе тяжелых, вооружений и сложных систем в координации с партнерами». Документ согласовали правящие Социал-демократическая партия Германии, «зеленые» и Свободная демократическая партия. Позже текст поддержал и оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов.
До сих пор Шольц проявлял сдержанность в вопросе поставок тяжелых вооружений Киеву и оказался под большим давлением из-за нежелания напрямую отправлять их на Украину. В опубликованном 22 апреля интервью журналу Der Spiegel он подчеркнул, что собирается сделать все, чтобы НАТО не стала стороной конфликта и не началась мировая война. Глава Минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт, выступая во вторник на американской авиабазе Рамштайн, сообщила, что ее страна готова поставить Киеву зенитные установки Gepard. Кроме того, агентство Рейтер со ссылкой на источники в силовых структурах проинформировало, что правительство Германии рассматривает возможность отправки на Украину самоходных гаубиц.