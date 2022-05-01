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22:45 (мск), источник: ТАСС

Лавров заявил, что РФ не будет подгонять окончание спецоперации на Украине под 9 мая

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Москва не будет искусственно подгонять сроки окончания военной спецоперации на Украине под 9 мая. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью итальянской телекомпании Mediaset.

Источник: РИА "Новости"

«Наши военные не будут искусственно подгонять свои действия под какую-то дату, включая День Победы, — сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос. — Будем торжественно отмечать 9 Мая, как это делаем всегда».

По его словам, темпы осуществления военной спецоперации на Украине зависят прежде всего от «необходимости минимизировать любые риски для гражданского населения и российских военнослужащих».

Лавров напомнил, что в задачи операции входит защита и обеспечение безопасности гражданского населения, а также отсутствие на территории Украины для них и для РФ «каких-либо угроз, связанных с наступательными вооружениями и нацификацией, которую на Западе активно пытаются преуменьшать».

«Смотрел репортажи по NBC, читал американский журнал National Interest. Там начинают появляться серьезные статьи, предупреждающие и предостерегающие от того, чтобы заигрывать с нацистами, как в 1935—1938 годах», — обратил внимание глава МИД РФ.

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