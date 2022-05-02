Трамп: Россия проявляет неуважение к США своей риторикой о ядерном оружии

Выступая перед сторонниками во время митинга в штате Небраска, Трамп заявил, что в бытность президентом отрицательно относился к идее модернизации ядерных сил США — но у него «не было выбора», поскольку аналогичные действия предпринимали другие страны.
«Между тем, мы имеем президента, который понятия не имеет, что происходит, который пожимает руку воздуху», — сказал Трамп, чье выступление транслировало местное телевидение.
Таким образом экс-глава государства намекнул на недавний курьезный случай с его преемником и политическим оппонентом Джо Байденом, который после одного из публичный выступлений протянул для рукопожатия руку в пустоту.
«Это происходит тогда, когда (президент РФ Владимир) Путин постоянно говорит о ядерном оружии. Никто никогда не говорил о ядерном оружии, вы не должны о нем говорить, это запретное слово, поскольку оно слишком разрушительно. (Путин) же говорит о нем постоянно, потому что он не уважает наше лидерство», — отметил Трамп.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров указывал, что риск ядерной войны реален, и эту опасность нельзя недооценивать, есть много желающих, которые готовы раздувать эту угрозу искусственно. По его словам, именно Россия много раз инициировала принятие заявлений от имени всех ядерных стран с подтверждением обязательств, связанных с ядерным оружием, РФ не угрожает никому ядерной войной, а разговоры об этом начинают западные страны.
Лавров отмечал, что все страны «ядерной пятерки» должны быть привержены тезису, что ядерная война никогда не должна быть развязана.