В Совете Федерации предложили ввести ОСАГО для владельцев электросамокатов

«Комитет считает необходимым рекомендовать министерству внутренних дел РФ совместно с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти и Российским союзом автостраховщиков (РСА) проработать вопрос об обязательном страховании гражданской ответственности лицами, осуществляющими эксплуатацию средств индивидуальной мобильности», — говорится в решении комитета (есть в распоряжении РИА Новости).
В комитете отметили, что анализ аварийности на дорогах с участием рассматриваемых средств индивидуальной мобильности позволяет сделать вывод о том, что эти средства могут представлять собой серьезную опасность как для пешеходов, так и для лиц, их использующих, ввиду того, что они не оборудованы эффективными системами безопасности, но при этом способны развивать значительную скорость.
Так, по данным МВД, в 2021 году было зарегистрировано 672 ДТП с участием электросамокатов и подобных устройств, что почти на 68% выше показателей предыдущего года. В результате этих ДТП погибли 20 человек, при этом рост числа погибших составил 185%. Ранения получили 704 человека, в числе которых 133 ребенка до 16 лет.
Сенаторы также предложили МВД проработать ограничение максимальной конструктивной скорости средств индивидуальной мобильности, а также ввести их разделение на используемые в личных и коммерческих целях.
Помимо этого, Минпросвещения вместе с МВД и Минтрансом рекомендовано подготовить предложения о внедрении в действующие программы обучения детей и подростков безопасному поведению на дорогах разделов по безопасному пользованию самокатами и скутерами.
Комитет предложил РСА внедрить практические занятия по обучению детей и подростков, в том числе, на автоплощадках, по пользованию средствами индивидуальной мобильности на базе некоммерческих образовательных организаций.