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04:01 (мск), источник: © РИА Новости

В Совете Федерации предложили ввести ОСАГО для владельцев электросамокатов

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности предложил МВД проработать вопрос о введении обязательного страхования гражданской ответственности для владельцев так называемых средств индивидуальной мобильности, в том числе, электросамокатов и скутеров.

Источник: © РИА Новости

«Комитет считает необходимым рекомендовать министерству внутренних дел РФ совместно с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти и Российским союзом автостраховщиков (РСА) проработать вопрос об обязательном страховании гражданской ответственности лицами, осуществляющими эксплуатацию средств индивидуальной мобильности», — говорится в решении комитета (есть в распоряжении РИА Новости).

В комитете отметили, что анализ аварийности на дорогах с участием рассматриваемых средств индивидуальной мобильности позволяет сделать вывод о том, что эти средства могут представлять собой серьезную опасность как для пешеходов, так и для лиц, их использующих, ввиду того, что они не оборудованы эффективными системами безопасности, но при этом способны развивать значительную скорость.

Так, по данным МВД, в 2021 году было зарегистрировано 672 ДТП с участием электросамокатов и подобных устройств, что почти на 68% выше показателей предыдущего года. В результате этих ДТП погибли 20 человек, при этом рост числа погибших составил 185%. Ранения получили 704 человека, в числе которых 133 ребенка до 16 лет.

Сенаторы также предложили МВД проработать ограничение максимальной конструктивной скорости средств индивидуальной мобильности, а также ввести их разделение на используемые в личных и коммерческих целях.

Помимо этого, Минпросвещения вместе с МВД и Минтрансом рекомендовано подготовить предложения о внедрении в действующие программы обучения детей и подростков безопасному поведению на дорогах разделов по безопасному пользованию самокатами и скутерами.

Комитет предложил РСА внедрить практические занятия по обучению детей и подростков, в том числе, на автоплощадках, по пользованию средствами индивидуальной мобильности на базе некоммерческих образовательных организаций.

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