Володин назвал поставщиков оружия Украине военными преступниками

Спикер нижней палаты парламента призвал привлечь принимавших решения о поставках оружия к ответственности. По его мнению, они подталкивают мир к катастрофе.
«Все главы государств, принявших решение о поставках оружия, запятнали себя и должны быть привлечены к ответственности как военные преступники», — заявил Володин.
Ранее Володин высказался о действиях западных стран по отношению к Украине. По словам спикера, Запад будет предпринимать действия, чтобы ослабить Россию. Он также отметил, что Украина не принимает решения самостоятельно на политической арене, а украинского лидера Зеленского назвал «игрушкой в руках Вашингтона».