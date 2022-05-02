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10:23 (мск), источник: ТАСС

Южная Корея рассматривает предложение принять участие в саммите НАТО в июне

В саммите также могут принять участие лидеры Японии, Новой Зеландии и Австралии.

Источник: AP 2022

СЕУЛ, 2 мая. /ТАСС/. Избранный президент Республики Корея Юн Сок Ёль может принять участие в саммите стран НАТО в Мадриде в конце июня. Об этом в понедельник рассказал кандидат на должность министра иностранных дел в следующем правительстве Пак Чин в ходе парламентских слушаний.

«Я знаю, что мы получили приглашение [от НАТО], мы думаем над тем, стоит ли участвовать. Для обеспечения стабильной атмосферы в отношениях с КНР и Северной Кореей необходимы консультации и с европейскими странами», — приводит телеканал KBS слова Пак Чина. Инаугурация избранного президента назначена на 10 мая.

В этом саммите могут принять участие также лидеры Японии, Новой Зеландии и Австралии, указывает агентство Yonhap. В начале апреля представители этих стран, наряду с главой южнокорейского МИД, участвовали во встрече министров иностранных дел государств НАТО.

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