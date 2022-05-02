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10:51 (мск), источник: ТАСС

Посла России вызвали в МИД Израиля для разъяснений

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 мая. /ТАСС/. Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов вызван в МИД Израиля на встречу с заместителем гендиректора министерства для разъяснений после интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Источник: AP 2022

Об этом сообщила в понедельник пресс-служба израильского внешнеполитического ведомства.

«Вследствие возмутительных высказываний министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова МИД Израиля вызвал посла РФ в Израиле для разъяснительной беседы с заместителем гендиректора МИД», — говорится заявлении пресс-службы.

Газета The Jerusalem Post сообщает, что глава МИД России 1 мая в интервью итальянским СМИ выступил с критикой Владимира Зеленского и нацистских элементов на Украине.

«Высказывания министра иностранных дел РФ Лаврова не только непростительны и возмутительны, они также являются ужасной исторической ошибкой», — заявил в понедельник глава МИД Израиля Яир Лапид. «Евреи не убивали себя во время Холокоста. Обвинение самих евреев в антисемитизме — это самый низменный уровень расизма в отношении евреев», — распространила пресс-служба израильского внешнеполитического ведомства высказывания Лапида.

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