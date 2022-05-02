Посла России вызвали в МИД Израиля для разъяснений

Об этом сообщила в понедельник пресс-служба израильского внешнеполитического ведомства.
«Вследствие возмутительных высказываний министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова МИД Израиля вызвал посла РФ в Израиле для разъяснительной беседы с заместителем гендиректора МИД», — говорится заявлении пресс-службы.
Газета The Jerusalem Post сообщает, что глава МИД России 1 мая в интервью итальянским СМИ выступил с критикой Владимира Зеленского и нацистских элементов на Украине.
«Высказывания министра иностранных дел РФ Лаврова не только непростительны и возмутительны, они также являются ужасной исторической ошибкой», — заявил в понедельник глава МИД Израиля Яир Лапид. «Евреи не убивали себя во время Холокоста. Обвинение самих евреев в антисемитизме — это самый низменный уровень расизма в отношении евреев», — распространила пресс-служба израильского внешнеполитического ведомства высказывания Лапида.