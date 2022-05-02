Город в Колумбии накрыло ядовитой пеной (фото)В городе Москера случилось экологическое бедствие
Фоторепортажи
29Скончался Владимир Жириновский
8Полет Гагарина в цифрах
12:28 (мск), источник: Lenta.Ru

В ООН назвали число украинских беженцев

Более 5,5 миллиона человек покинули Украину с начала боевых действий 24 февраля. Такое число назвали в Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), данные приводит ТАСС.

Источник: AFP 2022

С 24 февраля по 1 мая число покинувших Украину достигло 5 539 184. Только за последние 48 часов границы соседних стран пересекли 70 555 беженцев.

Больше всего украинцев бежали в Польшу: речь идет о 3 056 826 беженцах. В Румынию прибыли 825 874 украинца, в Россию — 656 381 беженец, а в Венгрию — 530 157.

Начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев ранее сообщил, что 908 907 жителей Украины, Донецкой и Луганской народных республик эвакуированы в Россию с 24 февраля. В российских городах продолжают работать более 9,5 тысячи пунктов временного размещения для беженцев, в них предусмотрены места для отдыха и горячее питание.

Справка
Как изменилась ситуация на Украине за прошедшее с 24 февраля времяЗа два месяца военной спецоперации на Украине страну покинули 5 млн человек, в апреле Россия объявила о начале второго этапа кампании
 Путин пообещал молниеносные удары в ответ на вмешательство в спецоперацию на Украине
Захарова рассказала о козыре в рукаве Зеленского
Спецоперация на Украине
Володин назвал поставщиков оружия Украине военными преступниками
С территории «Азовстали» в Мариуполе эвакуировали 80 мирных граждан
Захарова объяснила, зачем Анджелина Джоли приехала на Украину
В Кремле прокомментировали предложение о переговорах по эвакуации с «Азовстали»
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь