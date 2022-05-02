Iltalehti: Финляндия объявит о решении по вступлению в НАТО 12 мая

Президент Финляндии Саули Ниинистё объявит о решении по вступлению в НАТО 12 мая. Об этом сообщает финская газета Iltalehti.
«Президент республики хочет, чтобы все парламентские группы знали его публичную позицию по НАТО одновременно. Дата была назначена на 12 мая, когда различные парламентские комитеты решили обсудить доклад о внешней политике и политике безопасности», — пишет издание со ссылкой на источники.
По данным газеты, решение Хельсинки подать заявку на вступление в Североатлантический альянс будет приниматься 12 мая в два этапа: сначала президент Финляндии выскажется о поддержке вступления в НАТО, а затем парламентские партии согласятся с его позицией. Премьер-министр страны Санна Марин также одобрит принятие решения по этому вопросу 12 мая.
Ранее Лайф писал, что Финляндия и Швеция подадут заявку в НАТО 16—20 мая. По данным издания Iltalehti, на 17—18 мая запланирован визит финского лидера Саули Ниинистё в Стокгольм по приглашению короля Карла XVI Густава.