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14:06 (мск), источник: Lenta.Ru

Число задержанных в ходе протестов в Ереване превысило 200 человек

Число задержанных армянских активистов, которые перекрывали улицы Еревана в ходе масштабных протестов с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, превысило 200 человек. Об этом пишет ТАСС.

Источник: AFP 2022

Полиция Армении задержала как минимум 244 оппозиционных активиста. Отмечается, что задержанные не выполняли законные требования полиции.

В настоящий момент сторонники оппозиции находятся на площади Франции в центре столицы, где сооружены баррикады из мусорных контейнеров и уличных скамеек. Новый митинг противников Пашиняна должен начаться в 18:00 (17:00 по московскому времени). Ранее активисты перекрыли центральные проспекты Мясникян, Гераци, улицы Гнуни, Вардананц и другие места, наблюдается большое скопление машин.

Днем в воскресенье, 1 мая, в Ереване прошел многотысячный митинг. Участники акции от оппозиции требовали отставки премьер-министра страны. Во время выступления вице-спикер парламента от оппозиционной фракции «Армения» Ишхан Сагателян объявил, что участники протестов уже доказали, что у нынешнего руководства нет мандата. С понедельника, 2 мая, активисты планировали начать масштабные акции гражданского неповиновения.

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