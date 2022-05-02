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14:15 (мск), источник: © РИА Новости

В Чернобаевке Херсонской области подняли российский флаг

ХЕРСОН, 2 мая — РИА Новости. У здания местного исполкома в поселке Чернобаевка подняли российский флаг, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

Здесь расположен херсонский международный аэропорт.

Российские силовики также сняли украинские таблички со здания местной администрации.

Как рассказали жители Чернобаевки, бывший глава поселковой администрации Игорь Дударь сбежал на территорию, подконтрольную Украине. Во время его правления у памятника погибшим героям Великой Отечественной войны был погашен Вечный огонь, а с поселковой доски Почета были сняты фотографии ветеранов. Сейчас, как заверили в военно-гражданской администрации Херсонской области, все это исправят.

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