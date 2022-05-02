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15:29 (мск), источник: © РИА Новости

Премьер Израиля призвал не использовать Холокост в политических целях

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 мая — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, комментируя слова главы МИД РФ, заявил о недопустимости использования трагедии Холокоста в политических целях.

Источник: © РИА Новости

В воскресенье глава МИД РФ Сергей Лавров дал интервью итальянской телекомпании «Медиасет», в котором заявил, что на Украине «нацификация есть», «захваченные в плен боевики и батальоны “Азов” (против бойцов которого в РФ возбуждены уголовные дела — ред.), “Айдар” и других подразделений носят… символ и татуировки свастики, нацистских батальонов». Лавров добавил, что Владимир Зеленский «выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей». По словам главы МИД РФ, которые приводятся на сайте МИД, «это абсолютно ничего не значит, мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи».

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Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид назвал слова российского коллеги «непростительным и возмутительным заявлением».

«С особой серьезностью отношусь к заявлению министра иностранных дел России. Его слова не соответствуют действительности, а их посыл ошибочен. Цель такой лжи состоит в том, чтобы обвинить самих евреев в самых ужасных преступлениях в истории, которые были совершены против них, и тем самым снять с врагов Израиля ответственность», — сказал премьер, заявление главы правительства распространила его канцелярия.

Беннет повторил свои слова, сказанные на минувшей неделе во время церемонии памяти жертв Холокоста о том, что современная история не знала трагедии, сравнимой с Холокостом. «Использование Холокоста еврейского народа в качестве политического инструмента должно быть немедленно прекращено», — заключил премьер.

Посол России в Израиле Анатолий Викторов был вызван для разъяснительной беседы в МИД еврейского государства, сообщила в понедельник утром пресс-служба внешнеполитического ведомства.

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