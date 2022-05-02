Пентагон: вступление Швеции и Финляндии в НАТО «усложнит военное планирование» России

ВАШИНГТОН, 2 мая. /ТАСС/. Власти США в полной мере поддержат заявку Швеции и Финляндии на вступление в НАТО, если таковая поступит. Как утверждала в понедельник помощник американского министра обороны по делам международной безопасности Селест Уолландер, присоединение этих двух стран укрепит альянс, а также «усложнит российское военное планирование».
«Мы в полной мере поддерживаем суверенный выбор Финляндии и Швеции. Если их правительства и население решат подать заявку на членство в НАТО, мы полностью поддерживаем это и будем работать с ними над [их] вступлением в альянс», — сказала Уолландер на конференции в Атлантическом совете.
«Швеция и Финляндия принесут в альянс огромную силу как в военном, так и в политическом плане. <…> В военном плане <…> их вступление усложнило бы российское военное планирование, <…> а также осложнило бы [реализацию] российских амбиций по милитаризации <…> Арктики. Таким образом, появятся реальные возможности усилить надежное сдерживание в нескольких аспектах европейской безопасности», — полагает помощник главы Пентагона.
В начале апреля активизировалась дискуссия относительно вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Основные члены альянса поддержали такую перспективу. В Финляндии большинство членов парламента уже высказались в пользу присоединения страны к блоку. Возможное решение по заявке Финляндии будет принято совместно президентом и правительством. Премьер-министр Санна Марин заявила, что уведомит об этом до того, как ее Социал-демократическая партия примет решение на заседании 14 мая.
Правящая Социал-демократическая рабочая партия Швеции (СДРПШ) ранее сообщила, что ее решение в отношении членства страны в Североатлантическом альянсе будет принято 12 мая. Затем соответствующее постановление должно будет вынести правление СДРПШ. В случае положительного решения в НАТО будет направлено заявление о вступлении, поскольку другие партии — Умеренная коалиционная, Христианско-демократическая, «Либералы» и Партия центра — уже поддержали такой шаг. Большинство партий в парламенте также высказались против проведения национального референдума по этому вопросу.
В Вашингтоне ранее заявляли, что вопрос о принятии Финляндии и Швеции в НАТО может быть рассмотрен на очередном саммите альянса в Испании в конце июня.