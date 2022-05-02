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21:58 (мск), источник: ТАСС

Шольц назвал условие для отмены антироссийских санкций

БЕРЛИН, 2 мая. /ТАСС/. Антироссийские санкции, которые были введены после начала спецоперации на Украине, не могут быть отменены без достижения согласия между Киевом и Москвой. Об этом заявил в понедельник в эфире телеканала ZDF канцлер Германии Олаф Шольц.

Источник: Reuters

«Без [достижения] согласия [России] с Украиной мы не снимем санкции, — сказал глава правительства. — Он (президент РФ Владимир Путин — прим. ТАСС) должен договориться с Украиной».

По словам Шольца, это не должен быть «навязанный мир», при котором Россия будет диктовать свои условия.

ФРГ не признает воссоединение Крыма с Россией, сказал Шольц, отвечая на соответствующий вопрос ведущего.

Канцлер ФРГ заявил также, что Украина должна иметь возможность «защищать свой суверенитет и свою свободу».

«Россия не должна победить, Украина не должна проиграть», — добавил он. По словам Шольца, он умышленно выбирает именно такую формулировку.

Он также отметил, что Германия продолжит поддерживать Украину, в том числе в оборонительной сфере, но не будет действовать необдуманно.

По его словам, западные страны, в том числе ФРГ, поддерживают Украину.

«Мы продолжим ее поддерживать, — сказал он. — Но нет смысла действовать безрассудно только потому, что кто-то громко этого требует». «При каждом решении мы обдумываем, какие последствия это имеет», — добавил Шольц.

По его словам, цель Германии заключается в том, чтобы Россия прекратила военную спецоперацию на Украине. «Наша цель состоит в быстром окончании боевых действий, в выводе Россией своих войск», — сказал он.

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