Шольц назвал условие для отмены антироссийских санкций

«Без [достижения] согласия [России] с Украиной мы не снимем санкции, — сказал глава правительства. — Он (президент РФ Владимир Путин — прим. ТАСС) должен договориться с Украиной».
По словам Шольца, это не должен быть «навязанный мир», при котором Россия будет диктовать свои условия.
ФРГ не признает воссоединение Крыма с Россией, сказал Шольц, отвечая на соответствующий вопрос ведущего.
Канцлер ФРГ заявил также, что Украина должна иметь возможность «защищать свой суверенитет и свою свободу».
«Россия не должна победить, Украина не должна проиграть», — добавил он. По словам Шольца, он умышленно выбирает именно такую формулировку.
Он также отметил, что Германия продолжит поддерживать Украину, в том числе в оборонительной сфере, но не будет действовать необдуманно.
По его словам, западные страны, в том числе ФРГ, поддерживают Украину.
«Мы продолжим ее поддерживать, — сказал он. — Но нет смысла действовать безрассудно только потому, что кто-то громко этого требует». «При каждом решении мы обдумываем, какие последствия это имеет», — добавил Шольц.
По его словам, цель Германии заключается в том, чтобы Россия прекратила военную спецоперацию на Украине. «Наша цель состоит в быстром окончании боевых действий, в выводе Россией своих войск», — сказал он.