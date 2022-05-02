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20:32 (мск), источник: Lenta.Ru

В США заявили о передаче Украине большей части выделенных гаубиц

США уже передали Украине большую часть всех выделенных ей американских гаубиц. Об этом в понедельник, 2 мая, сообщили в Пентагоне, передает РИА Новости.

Источник: AFP 2022

«Я могу подтвердить, что 80 процентов гаубиц типа “три семерки” (М777) переданы украинцам», — заявил журналистам высокопоставленный представитель американского военного ведомства.

По его словам, речь идет о 70 из 90 орудий. Кроме того, Киеву уже была отправлена половина из 140 тысяч 155-миллиметровых снарядов к гаубицам.

В Пентагоне также рассказали, что уже свыше 170 украинских военных прошли специальную подготовку по обращению с М777. Еще 50 курсантов завершат обучение позднее 2 мая, а во вторник, 3 мая, на сборы прибудет новая группа бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

1 мая Пентагон показал на видео бронетранспортеры M113, которые военные США собираются передать Украине. Отмечалось, что всего в пакет помощи Киеву входят 200 таких боевых машин. На вооружении США и их союзников они состоят с 1960-х годов.

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