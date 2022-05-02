В музей Мелитополя вернули похищенное скифское золото Сотни ценных экспонатов, включая коллекцию скифского золота, возвращены в краеведческий музей Мелитополя после похищения при предыдущем руководстве
Фоторепортажи
10Африканский поток: в ЮАР продолжаются разрушительные наводнения
12Космический размах: главные прорывы года
2 мая, источник: ТАСС

В Белом доме выразили согласие с РФ в том, что в ядерной войне победителей не будет

ВАШИНГТОН, 2 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты согласны с Россией в том, что в случае начала ядерной войны победителей быть не может, и глава вашингтонской администрации Джо Байден по-прежнему не собирается посылать американские войска на Украину. Об этом заявила в понедельник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Источник: Reuters

«Я бы сказала, что сами россияне на протяжении какого-то времени, в том числе в прошлом году, ясно давали понять: победить в ядерной войне невозможно. Мы с этим согласны. И каждой стране важно вновь это провозгласить, как и каждому избранному здесь (в США — прим. ТАСС) должностному лицу», — подчеркнула официальный представитель американского лидера.

«Я бы отметила, что взгляд и позиция президента [Байдена] по-прежнему заключаются в следующем: мы не размещаем войска США [на Украине], чтобы принимать участие в этой войне. И мы продолжим это повторять американцам», — сказала Псаки.

Одновременно она отрицала, что ситуация вокруг Украины превратилась к настоящему времени, по сути, в непрямой конфликт между НАТО и Россией.

«Это не опосредованная война. Знаю, что речь идет о тезисе россиян. Но это не опосредованная война», — утверждала пресс-секретарь.

С ее точки зрения, «НАТО не вовлечена» в боевые действия на Украине.

«США не принимают участия в этой войне. Поэтому нам всем очень важно не повторять тезисы Кремля на этом фронте», — считает Псаки.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны.

Запад в ответ на решение России ввел в отношении нее масштабные санкции. Ряд западных политических деятелей признал, что речь идет, по сути, об экономической войне против РФ.

Как констатировал 16 марта Путин, санкционная политика Запада в отношении Москвы имеет все признаки агрессии. Он указал, что политика сдерживания России является долгосрочной стратегией Запада.

Следите за развитием темы Военная операция на Украине
 По легенде, на создание этого чуда инженерной мысли Шухова вдохновила уборщица
Для Вашингтона это тревожный знак, так как речь идет о странах, которые могут помочь России
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь