В Белом доме выразили согласие с РФ в том, что в ядерной войне победителей не будет

«Я бы сказала, что сами россияне на протяжении какого-то времени, в том числе в прошлом году, ясно давали понять: победить в ядерной войне невозможно. Мы с этим согласны. И каждой стране важно вновь это провозгласить, как и каждому избранному здесь (в США — прим. ТАСС) должностному лицу», — подчеркнула официальный представитель американского лидера.
«Я бы отметила, что взгляд и позиция президента [Байдена] по-прежнему заключаются в следующем: мы не размещаем войска США [на Украине], чтобы принимать участие в этой войне. И мы продолжим это повторять американцам», — сказала Псаки.
Одновременно она отрицала, что ситуация вокруг Украины превратилась к настоящему времени, по сути, в непрямой конфликт между НАТО и Россией.
«Это не опосредованная война. Знаю, что речь идет о тезисе россиян. Но это не опосредованная война», — утверждала пресс-секретарь.
С ее точки зрения, «НАТО не вовлечена» в боевые действия на Украине.
«США не принимают участия в этой войне. Поэтому нам всем очень важно не повторять тезисы Кремля на этом фронте», — считает Псаки.
Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны.
Запад в ответ на решение России ввел в отношении нее масштабные санкции. Ряд западных политических деятелей признал, что речь идет, по сути, об экономической войне против РФ.
Как констатировал 16 марта Путин, санкционная политика Запада в отношении Москвы имеет все признаки агрессии. Он указал, что политика сдерживания России является долгосрочной стратегией Запада.