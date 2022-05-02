Захарова раскритиковала звезд за молчание в годовщину трагедии в Одессе

«А теперь у меня вопрос: кто из резко уехавших сейчас на отдых из-за крайнего испуга, хоть раз, хоть мельком сказал об этом (трагедии в Одессе в 2014 году) в своих программах, Telegram-каналах и Инстаграм*-аккаунтах?», — задалась вопросом Захарова, опубликовав более ранние заявления ведомства о трагедии в Telegram-канале.
Она провела параллель с поездками западных знаменитостей на Украину.
«Анджелина Джоли отправилась во Львов. Сопереживать. В ее искренность никто не верит. А кто из наших медийных личностей, светских львиц и общественников всех мастей, хотя бы упомянул об Одессе? Или за это рекламные деньги не поднимешь?», —подчеркнула она.
Также она обратила внимание, что события в Доме профсоюзов некоторые российские звезды проигнорировали, а в ситуации в Буче «разобрались моментально».
«Вот и в их искренность я тоже не верю. Верю, что без денег их “настоящий патриотизм” не расшевелить, а когда Отечество, ничего от них не требуя, просто ожидает достойного поведения, резко зловонно пугаются», — резюмировала Захарова.
Ранее американские СМИ сообщили, что американская актриса Анджелина Джоли, которая является спецпосланником Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), находится в городе Львов в рамках «личного» визита в регион.
В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты «антимайдана» в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами «антимайдана» с одной стороны и футбольными «ультрас» из Харькова и Одессы, а также участниками «евромайдана» — с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители «антимайдана». Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.
Международные организации неоднократно указывали Киеву на отсутствие прогресса в расследовании этой трагедии и требовали от украинских властей наказания виновных за смерть людей. Судебный процесс по делу затягивается и следствие за восемь лет фактически ничего не сделало для выяснения всех обстоятельств трагедии.
* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.