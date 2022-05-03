Пентагон не готов говорить о гарантиях безопасности для Швеции и Финляндии

«Мы поддерживаем политику открытых дверей НАТО. Какие бы дискуссии ни велись по поводу членства в НАТО, они будут вестись между этими двумя правительствами и альянсом. И это этим сторонам обсуждать <…> Что касается гарантий безопасности, этот вопрос далеко впереди тех дискуссий, которые ведутся сейчас», — сказал Кирби.
По его словам, Вашингтон работает на регулярной основе с обоими государствами.
«У нас прекрасное сотрудничество в сфере обороны с Финляндией и Швецией. И мы уверены, что если вещи будут развиваться в этом направлении, крепкое сотрудничество между военными позволит вести более глубокое обсуждение их оборонных потребностей», — добавил он.
Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине.
Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что в Брюсселе будут рады видеть Хельсинки и Стокгольм в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления.
В блоке ожидают, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие «месяцы и недели», заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что Вашингтон приветствовал бы присоединение этих стран к альянсу.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, поскольку блок ведет себя агрессивно. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.