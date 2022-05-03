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00:53 (мск), источник: © РИА Новости

Пентагон не готов говорить о гарантиях безопасности для Швеции и Финляндии

ВАШИНГТОН, 2 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби посчитал преждевременным говорить о каких-либо гарантиях безопасности для Швеции и Финляндии. На брифинге ему задали вопрос о готовности Североатлантического альянса обеспечить безопасность для Швеции и Финляндии, «стремящихся в НАТО».

Источник: Reuters

«Мы поддерживаем политику открытых дверей НАТО. Какие бы дискуссии ни велись по поводу членства в НАТО, они будут вестись между этими двумя правительствами и альянсом. И это этим сторонам обсуждать <…> Что касается гарантий безопасности, этот вопрос далеко впереди тех дискуссий, которые ведутся сейчас», — сказал Кирби.

По его словам, Вашингтон работает на регулярной основе с обоими государствами.

«У нас прекрасное сотрудничество в сфере обороны с Финляндией и Швецией. И мы уверены, что если вещи будут развиваться в этом направлении, крепкое сотрудничество между военными позволит вести более глубокое обсуждение их оборонных потребностей», — добавил он.

Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине.

Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что в Брюсселе будут рады видеть Хельсинки и Стокгольм в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления.

В блоке ожидают, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие «месяцы и недели», заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что Вашингтон приветствовал бы присоединение этих стран к альянсу.

В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, поскольку блок ведет себя агрессивно. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.

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