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03:28 (мск), источник: © РИА Новости

Зеленский заявил, что ВСУ не проводят операций на территории России

ДОХА, 3 мая — РИА Новости. Украинская армия не проводит операций на территории России, сообщил Владимир Зеленский в интервью арабским телеканалам «Аль-Арабия» и «Хадас», несмотря на многочисленные случаи обстрелов пограничных российских регионов со стороны Украины.

Источник: Reuters

«Военные действия в настоящее время идут только в границах Украины и не перекинулись в Россию, украинская армия не проводит военных операций на российской территории», — сказал Зеленский.

В Брянской области 29 апреля пограничный пункт Белая Березка был подвергнут минометному обстрелу со стороны Украины, пострадавших, как сообщал губернатор региона, не было. Кроме того, 25 апреля украинские военные выпустили более 50 мин по брянскому КПП Троебортное.

В середине апреля два украинских вертолета вторглись в воздушное пространство России, произведя несколько выстрелов по жилым кварталам в поселке Климово, о чем сообщал российский следственный комитет. Были пострадавшие.

Также ранее по пункту пропуска Крупец в Курской области со стороны Украины было выпущено несколько снарядов, огневая точка была подавлена, жертв, пострадавших и разрушений не было.

Первого мая Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, железнодорожный мост в регионе был частично обрушен из-за диверсии.

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