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02:14 (мск), источник: © РИА Новости

СМИ: ЕС хотят заместить импорт из России африканским газом

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. ЕС будет добиваться активизации сотрудничества с африканскими странами, чтобы заместить импорт газа из РФ, передает агентство Блумберг со ссылкой на черновой вариант документа Евросоюза.

Источник: © РИА Новости

«Страны Африки, особенно в западной части континента, например Нигерия, Сенегал и Ангола, предлагают нереализованный потенциал в сфере сжиженного природного газа», — говорится в сообщении агентства.

ЕС также планирует подписать меморандум о взаимопонимании с Египтом и Израилем, чтобы увеличить поставки СПГ в Европу к лету этого года.

Помимо этого, у Евросоюза в планах поддержать удвоение пропускной способности «Южного газового коридора», по которому газ поступает из Азербайджана, до 20 миллиардов кубометров в год.

Документ о «внешнем сотрудничестве в энергетической сфере» Еврокомиссия собирается принять в этом месяце, отмечает агентство.

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