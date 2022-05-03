СМИ: ЕС хотят заместить импорт из России африканским газом

«Страны Африки, особенно в западной части континента, например Нигерия, Сенегал и Ангола, предлагают нереализованный потенциал в сфере сжиженного природного газа», — говорится в сообщении агентства.
ЕС также планирует подписать меморандум о взаимопонимании с Египтом и Израилем, чтобы увеличить поставки СПГ в Европу к лету этого года.
Помимо этого, у Евросоюза в планах поддержать удвоение пропускной способности «Южного газового коридора», по которому газ поступает из Азербайджана, до 20 миллиардов кубометров в год.
Документ о «внешнем сотрудничестве в энергетической сфере» Еврокомиссия собирается принять в этом месяце, отмечает агентство.