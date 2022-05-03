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04:31 (мск), источник: © РИА Новости

Куба продолжит делать ставку на российский туризм, заявили в правительстве

ВАРАДЕРО, 3 мая — РИА Новости. Куба продолжит делать ставку на российский туризм, несмотря на трудности с авиа- и финансовым сообщением, заявил РИА Новости министр туризма Кубы Хуан Карлос Гарсия Гранде.

Источник: © РИА Новости

«Россия имеет большое значение для кубинского туризма, мы думаем, что она будет между вторым и четвертым по значимости рынком, уступая из-за расстояния только Канаде и кубинцам, проживающим за границей», — сказал министр в ходе встречи с прессой перед 40-й международной туристической ярмаркой на курорте Варадеро.

Гарсия выразил сожаление в связи с отсутствием России на мероприятии, которое пройдет с 3 по 7 мая на курорте Варадеро в 120 км к востоку от Гаваны — в этом году она должна была быть почетным гостем ярмарки.

По данным Национального бюро статистики и информации (ONEI), в 2021 году наибольшее число туристов на Кубу прилетело из России (146 155) и Канады (68 944).

Третьи по численности — кубинцы, проживающие за границей (52 804).

Санкции в отношении РФ со стороны США и Евросоюза после начала спецоперации на Украине включают среди прочего запрет на использование воздушного пространства и ограничения на использование платежных систем Visa и Mastercard.

Фактически, в последние два месяца российский туристический поток на Кубу остановился.

Первый вице-президент Центрального банка России Ольга Скоробогатова ранее сообщила, что в настоящее время ведутся работы по запуску на острове работы российских карт «Мир». Внедрение российской платежной системы позволит россиянам оплачивать услуги на острове после того, как авиасообщение будет восстановлено.

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