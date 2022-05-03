Власти Мали объявили о разрыве оборонного соглашения с Францией

Полковник напомнил о том, что в июне прошлого года Франция, с 2013 года проводившая в африканской стране операцию против боевиков, решила сократить там свой воинский контингент, а в феврале — вывести войска из Мали.
Бамако уведомил Париж о прекращении соглашения, которое было заключено в 2014 году, днем в понедельник, 2 мая. Во Франции пока не отреагировали на это решение.
Елисейский дворец объявил о выводе французских военных с территории Мали 17 февраля. Страну до конца июня покинут участники французской антитеррористической операции «Бархан» и миссии «Такуба», в которой задействованы несколько других европейских стран. Решение было принято «из-за многочисленных препятствий со стороны переходных властей Мали».
Отношения Парижа и Бамако ухудшились на фоне сотрудничества Мали с российской стороной. В сентябре 2021-го глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что малийские власти обратились к одной из российских частных военных компаний (ЧВК) за помощью в борьбе с терроризмом. Лавров подчеркнул, что российское правительство не имеет отношения к ситуации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также сообщал, что представителей российских вооруженных сил в Мали нет.
Вскоре после этого министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан объявил о намерении ввести санкции против ЧВК Вагнера. 13 декабря ограничения против ЧВК и связанных с ней лиц принял Евросоюз. Несколько дней спустя власти Канады, а также Франция, Германия, Великобритания и 11 других стран ЕС выпустили заявление о том, что наемники ЧВК Вагнера развернуты в Мали. Бамако это отрицает и настаивает, что в стране находятся только российские инструкторы, задача которых — усиление возможностей сил национальной обороны.
В России наемничество запрещено законом. Согласно ст. 359 Уголовного кодекса, за участие в вооруженных конфликтах на территории другой страны грозит до семи лет лишения свободы, а за вербовку, обучение, финансирование наемника, «а равно его использование в вооруженном конфликте или военных действиях» — до 15 лет.
К наемникам относят лиц, действующих в целях получения материального вознаграждения и не являющихся гражданами государства, участвующего в вооруженном конфликте или военных действиях, не проживающих постоянно на его территории, а также не являющихся лицами, направленными для исполнения официальных обязанностей.