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07:51 (мск), источник: © РИА Новости

СК выяснил, кто стоит за разработкой биологического оружия на Украине

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Российским следователям удалось определить круг лиц, причастных к разработке биологического оружия на Украине: среди них представители минобороны США и американских компаний, а финансирование программ превысило 224 миллиона долларов, рассказал председатель СК Александр Бастрыкин в интервью RT.

Источник: РИА "Новости"

«Анализ полученных документов позволил четко определить круг лиц, связанных с военной биологической деятельностью на Украине, в том числе представителей министерства обороны США и американских компаний-подрядчиков», — сказал он.

Он добавил, что сотрудники правоохранительных органов расследует уголовное дело по этому вопросу.

По словам Бастрыкина, СК установил, что с 2005 года объем финансирования Америкой биологических программ на Украине составил более 224 миллионов долларов.

США последовательно вели работы по модернизации и переоснащению около трех десятков научных учреждений министерств здравоохранения и сельского хозяйства Украины, а также нескольких санитарно-эпидемиологических объектов командования медицинских сил минобороны Украины.

«Результаты исследований вывезены на подконтрольные Киеву территории перед началом специальной военной операции», — заключил глава Следственного комитета.

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