СК выяснил, кто стоит за разработкой биологического оружия на Украине

«Анализ полученных документов позволил четко определить круг лиц, связанных с военной биологической деятельностью на Украине, в том числе представителей министерства обороны США и американских компаний-подрядчиков», — сказал он.
Он добавил, что сотрудники правоохранительных органов расследует уголовное дело по этому вопросу.
По словам Бастрыкина, СК установил, что с 2005 года объем финансирования Америкой биологических программ на Украине составил более 224 миллионов долларов.
США последовательно вели работы по модернизации и переоснащению около трех десятков научных учреждений министерств здравоохранения и сельского хозяйства Украины, а также нескольких санитарно-эпидемиологических объектов командования медицинских сил минобороны Украины.
«Результаты исследований вывезены на подконтрольные Киеву территории перед началом специальной военной операции», — заключил глава Следственного комитета.