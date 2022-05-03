В Эстонии захотели отозвать подпись под договором о границах с Россией

В пояснительной записке к инициативе прибалтийские депутаты обвинили Москву в «идеологических и политических атаках» на Таллин. Кроме того, парламентарии заявили об «оккупации» Россией более пяти процентов территории Эстонии. А заключение нового соглашения о границе без преемственности от Тартуского мирного договора 1920 года, по их мнению, не позволит Таллину получить компенсацию за принадлежавшие ей в межвоенный период территории.
«Этот шаг (отзыв подписи с эстонской стороны. — Прим. ред.) позволил бы посадить Россию за стол переговоров и взять в качестве отправной точки для дальнейшего урегулирования продолжение действия Тартуского мирного договора», — указывается в документе.
Между Эстонией и Россией нет юридически оформленной границы.
Первоначально пограничный договор был подписан в 2005 году в Москве. Однако эстонская сторона при его ратификации включила в преамбулу упоминание о действенности Тартуского мирного договора, на основании которого проходила довоенная граница. Москва расценила этот шаг как попытку Таллина зарезервировать в будущем право на территориальные притязания и отозвала свою подпись.
Тартуский мирный договор заключен 2 февраля 1920 года. Согласно документу, Советская Россия стала первым в мире государством, признавшим независимость Эстонии. Также соглашение устанавливало линию государственной границы между двумя странами. По договору к Эстонии отошла часть Псковской губернии (так называемый Печорский край, ныне Печорский район Псковской области России), территории на правобережье реки Нарова (Нарва, ныне территории в Ленинградской области). В 1944 году эти территории вернулись в состав РСФСР.
Как отмечали в посольстве России, Тартуский договор потерял свою юридическую силу в 1940 году, после того как Эстония вошла в состав СССР.
В диппредставительстве указывали, что этого соглашения нет в реестре международных договоров ООН.
В 2014 году главы МИД двух стран подписали новый договор. Этот документ должен быть ратифицирован парламентами обоих государств.