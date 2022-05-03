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09:46 (мск), источник: ТАСС

Папа Римский сообщил о готовности поехать в Россию для встречи с Путиным

РИМ, 3 мая. /ТАСС/. Папа Римский Франциск выразил готовность поехать в Москву, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения урегулирования на Украине.

Источник: AP 2022

«Затем я попросил кардинала [Пьетро] Паролина спустя 20 дней войны передать Путину сообщение о том, что я готов поехать в Москву», — сказал понтифик в опубликованном во вторник интервью газете Corriere della Sera. «Мы еще не получили ответа и продолжаем настаивать, хотя я опасаюсь, что Путин не может и не будет проводить эту встречу в настоящее время», — добавил он.

Франциск сказал, что «в Киев пока не поедет».

«Я послал кардиналов Майкла Черни и кардинала Конрада Краевского, которые отправились туда в четвертый раз. Но я чувствую, что мне не нужно ехать. Сначала я должен поехать в Москву, сначала я должен встретиться с Путиным», — считает глава Римско-католической церкви.

Он добавил, что его встреча с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом должна была состояться «в Иерусалиме 14 июня». Как ранее рассказал понтифик, ватиканская дипломатия понимала, что «встреча в это время может привести к большой путанице». Вместе с тем свои отношения с предстоятелем РПЦ характеризовал как «очень хорошие».

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