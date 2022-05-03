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13:05 (мск), источник: © РИА Новости

В Будапеште объяснили отказ от санкций против нефти и газа из России

НУР-СУЛТАН, 3 мая — РИА Новости. Отказ Венгрии от антироссийских санкций в отношении нефти и газа является не политическим решением, это продиктовано интересами по защите энергетической безопасности страны, заявил министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Источник: © РИА Новости

Во вторник он провел в Нур-Султане переговоры с заместителем премьера — министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди.

«Мы проголосовали за каждый пакет санкций в Европейском союзе, несмотря на это, тем не менее, мы сталкиваемся всегда с несправедливыми упреками со стороны ЕС. Это сводится к тому, что мы откровенно говорим о том, что гарантирование энергобезопасности страны требует конкретных шагов с нашей стороны. Именно поэтому не голосуем за такие санкции, которые бы ограничивали поставку газа и нефти со стороны России в Венгрию. Это не политическое решение… Это является явным вопросом, касающимся энергобезопасности нашей страны», — сказал Сийярто журналистам после переговоров.

Он пояснил, что в настоящий момент без российской нефти не может быть гарантировано бесперебойное функционирование экономики Венгрии.

«Из России 65% нефти поступает через нефтепровод “Дружба”… У нас нет никакого другого альтернативного маршрута, который мог бы нам поставить нужный объем нефти», — отметил министр.

Нам все равно, что о нас думают на Востоке или на Западе, для нас важно одно — мы хотим гарантировать энергоснабжение Венгрии. Это не может быть под угрозой. Никто не может от нас ожидать, чтобы венгерский народ платил цену конфликта в Украине
Петер Сийярто

Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.

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