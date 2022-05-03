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10:54 (мск), источник: Коммерсантъ

Медведев: Зеленскому не нужен мирный договор

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не нужен мирный договор. «Не нужен Зеленскому никакой мирный договор. Для него мир — это конец», — написал Медведев в Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

По словам господина Медведева, оттягивание подписания мирного договора для Владимира Зеленского — способ «сохраниться в должности».

Поэтому, по мнению Медведева, президент Украины продолжит «клянчить деньги и оружие у Запада», «имитировать заботу об украинцах», «посылать наемных убийц российским журналистам», «плодить преступные фейки о российской военной операции», а также «выступать небритым на камеру и нести ахинею».

16 апреля Владимир Зеленский заявил, что Киев не будет вести переговоры с Москвой в случае уничтожения украинских военных в Мариуполе. Позже он сказал, что выйдет из переговоров с Россией в случае проведения референдума на территории страны. 22 апреля глава российского МИДа Сергей Лавров в ответ на это заявление говорил, что Россия не потерпит языка ультиматумов.

Последний раз Россия и Украина проводили очные переговоры 29 марта в Стамбуле. После этого, по заверению российских властей, Киев изменил свою позицию и отказался не распространять гарантии своей безопасности на Крым и Донбасс.12 апреля президент России Владимир Путин сказал, что после Бучи переговоры зашли в тупик.

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