Медведев: Зеленскому не нужен мирный договор

По словам господина Медведева, оттягивание подписания мирного договора для Владимира Зеленского — способ «сохраниться в должности».
Поэтому, по мнению Медведева, президент Украины продолжит «клянчить деньги и оружие у Запада», «имитировать заботу об украинцах», «посылать наемных убийц российским журналистам», «плодить преступные фейки о российской военной операции», а также «выступать небритым на камеру и нести ахинею».
16 апреля Владимир Зеленский заявил, что Киев не будет вести переговоры с Москвой в случае уничтожения украинских военных в Мариуполе. Позже он сказал, что выйдет из переговоров с Россией в случае проведения референдума на территории страны. 22 апреля глава российского МИДа Сергей Лавров в ответ на это заявление говорил, что Россия не потерпит языка ультиматумов.
Последний раз Россия и Украина проводили очные переговоры 29 марта в Стамбуле. После этого, по заверению российских властей, Киев изменил свою позицию и отказался не распространять гарантии своей безопасности на Крым и Донбасс.12 апреля президент России Владимир Путин сказал, что после Бучи переговоры зашли в тупик.