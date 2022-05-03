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13:50 (мск), источник: ТАСС

Вице-премьер Украины сообщила, что страна не отказалась от намерения присоединиться к НАТО

МАДРИД, 3 мая. /ТАСС/. Власти Украины не отказались от своего намерения присоединиться к НАТО. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции страны Ольга Стефанишина в опубликованном во вторник интервью испанской газете El País.

Источник: Reuters

По ее словам, Киев «не отказался и не отложил» намерение присоединиться к альянсу. При этом политик подвергла критике нерешительность НАТО в отношении Украины.

«Сообщения НАТО по Украине были немного разочаровывающими, и, конечно, мы ожидали большего», — уточнила Стефанишина, выразив мнение, что президент страны Владимир Зеленский имеет «полное право на критику».

26 апреля министр обороны США Ллойд Остин в интервью телеканалу Fox News заявил, что вопрос о вступлении Украины в НАТО в настоящее время не рассматривается. При этом ранее он допустил, что Украина в дальнейшем будет добиваться членства в Североатлантическом альянсе.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели санкции против российских физических и юридических лиц.

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