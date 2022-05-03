Путин подписал указ о контрсанкциях

В рамках указа будет запрещено:
С конца февраля страны Запада вводят санкции из-за российской военной операции на Украине. Россия на этом фоне в марте расширила список недружественных стран. В него теперь входят 48 субъектов: все страны Евросоюза (ЕС), США, Австралия, Албания, Андорра, Великобритания, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Южная Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария, Япония.
1 мая Владимир Путин подписал закон об отмене визовых преференций для граждан ЕС. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев также предлагал отказаться от торговли продовольствием с «недружественными» странами.