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13:21 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин подписал указ о контрсанкциях

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому будут введены контрсанкции против «недружественных государств» и юридических лиц. Согласно указу, правительство должно в 10-дневный срок определить перечень лиц, подпадающих под ответные санкции.

Источник: Reuters

В рамках указа будет запрещено:

  • совершать сделки и исполнять обязательства (в том числе по уже заключенным внешнеторговым контрактам) перед зарубежными физическими и юрлицами, попавшим под санкции;
  • вывозить из России сырье и продукцию в пользу лиц из черного списка.

С конца февраля страны Запада вводят санкции из-за российской военной операции на Украине. Россия на этом фоне в марте расширила список недружественных стран. В него теперь входят 48 субъектов: все страны Евросоюза (ЕС), США, Австралия, Албания, Андорра, Великобритания, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Южная Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария, Япония.

1 мая Владимир Путин подписал закон об отмене визовых преференций для граждан ЕС. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев также предлагал отказаться от торговли продовольствием с «недружественными» странами.

Лаура Кеффер

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