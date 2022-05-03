МИД России ответил Израилю на обвинения в антисемитизме

«О том, есть ли на Украине неонацисты, почему-то до сих пор спорят в западной прессе (и некоторые наши либералы). В качестве одного из “железобетонных” аргументов приводится еврейское происхождение Владимира Зеленского. Аргумент, мало того, что несостоятельный, еще и лукавый», — указано в сообщении.
В российском внешнеполитическом ведомстве напомнили о существовании так называемых «юденратов», еврейских советов при нацистских гетто.
Главы «юденратов» совершали задокументированные преступления против еврейского населения.
«Еврейское происхождение президента не гарантия защиты от разгула неонацизма в стране. Украина, кстати, не единственная такая сейчас. Президент Латвии Э. Левитс тоже имеет еврейские корни. И тоже “успешно” прикрывает реабилитацию “Ваффен СС” в своей стране», — указано в сообщении.
В МИД указали на слова вице-премьера Артиса Пабрикса, который в 2019 году заявил, что участники Латышского легиона Ваффен СС якобы являются «патриотами Латвии». По данным латвийских историков, 89,5% довоенного еврейского населения Латвии были уничтожены во время Холокоста, в том числе — руками коллаборационистов.
Также в ответе МИД России напомнил о данных самого премьер-министра Израиля Нафтали Беннета, который в 2017 году, будучи министром по связям с диаспорой, в своем докладе заявил, что количество антисемитских инцидентов, включая десятки актов вандализма в музеях, синагогах и на мемориалах, по Украине кратно увеличилось.
Кроме того, российский МИД напомнил о случаях открытого проявления антисемитизма на Украине — в 2021 году на Хануку националисты осквернили менору в Киеве, а в Николаеве — перерезали гирлянду на ханукии, культовом предмете для иудеев.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на слова премьера Италии Марио Драги о «политической агитации» главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова.