14:17 (мск), источник: ТАСС
Парламент Эстонии отверг идею об отзыве подписи под договорами о границе с Россией
ВИЛЬНЮС, 3 мая. /ТАСС/. Рийгикогу (парламент) Эстонии отверг на своем пленарном заседании во вторник предложение оппозиционной Консервативной народной партии ходатайствовать перед правительством об отзыве подписи Таллина от 2014 года под договорами о сухопутной и морской границе с Россией. За негативный ответ на идею оппозиции проголосовали 53 депутата против 28 голосов, поданных за данное предложение, сообщает пресс-служба парламента.