Боррель раскрыл содержание шестого пакета санкций ЕС против России

«Мы работаем над шестым пакетом санкций, целью которого является отключение от SWIFT большего числа банков, составление списка субъектов дезинформации и борьба с импортом нефти», — написал Боррель в Twitter.
В начале марта Евросоюз объявил об отключении от системы SWIFT семи российских банков: ВТБ, банка «Россия», «Открытие», Новикомбанка, Промсвязьбанка, Совкомбанка и ВЭБ. РФ. Также не могут проводить переводы в валюте банки, которые попали в список SDN США, — Сбербанк и Альфа-банк.
Вопрос отключения еще нескольких банков от SWIFT и ограничения в части продажи российской нефти обсуждаются в рамках шестого пакета санкций в отношении России из-за спецоперации на Украине.
Новые меры могут войти в шестой пакет на этой неделе в случае поддержки предложений всех 27 государств-членов ЕС, писал Bloomberg.
Последний пакет санкций ЕС был введен 8 апреля. Он подразумевает запрет на покупку, импорт и транзит угля и других твердых ископаемых видов топлива из России. Эмбарго на уголь начнет действовать в августе.
Ранее Боррель заявил, что решения о введении нефтяного эмбарго в отношении России, которая обеспечивает до 25% поставок этого сырья в ЕС, в рамках шестого пакета санкций можно ожидать на саммите Евросоюза 30 и 31 мая.
17 апреля глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в ЕС прорабатываются «умные механизмы», чтобы иметь возможность включить нефтяное эмбарго в новый пакет санкций. 23 апреля Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что США и ЕС прорабатывают три варианта ограничений: эмбарго, установление предельной цены и создание механизма оплаты для удержания доходов, которые Россия получила с начала проведения специальной военной операции на Украине.