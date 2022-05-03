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19:05 (мск), источник: Ведомости

Боррель раскрыл содержание шестого пакета санкций ЕС против России

Евросоюз в рамках нового пакета санкций введет меры против российских банков, а также в отношении импорта нефти из России, сообщил во вторник глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Источник: РИА "Новости"

«Мы работаем над шестым пакетом санкций, целью которого является отключение от SWIFT большего числа банков, составление списка субъектов дезинформации и борьба с импортом нефти», — написал Боррель в Twitter.

В начале марта Евросоюз объявил об отключении от системы SWIFT семи российских банков: ВТБ, банка «Россия», «Открытие», Новикомбанка, Промсвязьбанка, Совкомбанка и ВЭБ. РФ. Также не могут проводить переводы в валюте банки, которые попали в список SDN США, — Сбербанк и Альфа-банк.

Вопрос отключения еще нескольких банков от SWIFT и ограничения в части продажи российской нефти обсуждаются в рамках шестого пакета санкций в отношении России из-за спецоперации на Украине.

Новые меры могут войти в шестой пакет на этой неделе в случае поддержки предложений всех 27 государств-членов ЕС, писал Bloomberg.

Последний пакет санкций ЕС был введен 8 апреля. Он подразумевает запрет на покупку, импорт и транзит угля и других твердых ископаемых видов топлива из России. Эмбарго на уголь начнет действовать в августе.

Ранее Боррель заявил, что решения о введении нефтяного эмбарго в отношении России, которая обеспечивает до 25% поставок этого сырья в ЕС, в рамках шестого пакета санкций можно ожидать на саммите Евросоюза 30 и 31 мая.

17 апреля глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в ЕС прорабатываются «умные механизмы», чтобы иметь возможность включить нефтяное эмбарго в новый пакет санкций. 23 апреля Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что США и ЕС прорабатывают три варианта ограничений: эмбарго, установление предельной цены и создание механизма оплаты для удержания доходов, которые Россия получила с начала проведения специальной военной операции на Украине.

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