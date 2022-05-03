Город в Колумбии накрыло ядовитой пеной (фото)В городе Москера случилось экологическое бедствие
Фоторепортажи
9Пожар на нефтебазе в Белгороде
29Скончался Владимир Жириновский
22:33 (мск), источник: РБК

Путин обсудил с Лукашенко вопросы по «продвижению союзного строительства»

Президенты обсудили «отдельные аспекты» взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве, а также подготовку предстоящей встречи лидеров государств-членов ОДКБ.

Источник: РИА "Новости"

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко обсудил, в том числе, вопросы по «продвижению союзного строительства», сообщила пресс-служба Кремля.

«В продолжение российско-белорусских переговоров на высшем уровне 12 апреля рассмотрены некоторые вопросы двусторонней повестки дня и продвижения союзного строительства. Затронуты отдельные аспекты взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве, в том числе в связи с подготовкой предстоящей встречи лидеров государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)», — сказано в сообщении.

Кроме этого, лидеры России и Белоруссии обсудили ситуацию на Украине в контексте ведущейся там специальной военной операции, а также подтвердили «обоюдный настрой» на дальнейшее укрепление российско-белорусских союзнических отношений.

Материал дополняется.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Песков назвал вопиющими и опасными действия США
«Президент сказал вполне ясно»: Песков — на предложение Зеленского
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь