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23:14 (мск), источник: Коммерсантъ

Байден назвал кризис на Украине поворотным пунктом в истории

Президент США Джо Байден считает, что сейчас мировая история находится в поворотном пункте своего развития в связи с кризисом на Украине. По его словам, такое случается раз в шесть-восемь поколений.

Источник: AP 2022

«Мы находимся в поворотном пункте истории. На самом деле. Такое случается примерно раз в шесть-восемь поколений», — сказал Байден в ходе поездки на завод в штате Алабама, где производят противотанковые ракетные комплексы Javelin, которые поставляются в том числе на Украину.

Американский президент также высказал мнение, что события на Украине — это «первая реальная битва» между демократией и автократией в современном мире (цитаты по «РИА Новости»).

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля, ее целью были названы «демилитаризация» и «денацификация» страны. «Поворотным моментом в истории Европы» эти события ранее называл президент Франции Эмманюэль Макрон.

Виктория Колганова

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