Байден назвал кризис на Украине поворотным пунктом в истории

«Мы находимся в поворотном пункте истории. На самом деле. Такое случается примерно раз в шесть-восемь поколений», — сказал Байден в ходе поездки на завод в штате Алабама, где производят противотанковые ракетные комплексы Javelin, которые поставляются в том числе на Украину.
Американский президент также высказал мнение, что события на Украине — это «первая реальная битва» между демократией и автократией в современном мире (цитаты по «РИА Новости»).
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля, ее целью были названы «демилитаризация» и «денацификация» страны. «Поворотным моментом в истории Европы» эти события ранее называл президент Франции Эмманюэль Макрон.