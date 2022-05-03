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23:11 (мск), источник: Lenta.Ru

Кадыров рассказал о желающих снова попасть на передовую добровольцах

Возвратившиеся после участия в спецоперации на Украине добровольцы стремятся вновь попасть на передовую. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, бойцы хотят «завершить борьбу с нацистами». Также политик заявил, что с базы Российского университета спецназа в Гудермесе каждую неделю на Украину выдвигается «200 воинов доброй воли на борьбу с врагами человечества».

Ранее глава республики заявил об отправке очередной группы добровольцев на Украину. «Очередной контингент добровольцев выехал в зону проведения специальной военной операции на Украине. Сотни отважных воинов из разных уголков нашей необъятной страны решили стать частью освободительной армии России», — написал Кадыров. Он отметил, что добровольцы предварительно прошли обучение в Российском университете спецназа в Гудермесе.

3 мая Кадыров рассказал, как военные из Луганской народной республики и Чечни провели масштабное наступление по всей линии фронта в ЛНР. По его словам, враг был вынужден отступить, покинув свои укрепленные позиции.

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