Зеленский считает, что в восстановлении Украины должны участвовать Россия и страны Европы

«Говоря о восстановлении Украины и о том, кто должен этим заняться, я считаю, что Россия должна [участвовать в этом]», — заявил Зеленский, слова которого были переведены на английский язык. Он отметил, что Украина «борется за всю Европу».
В этом смысле я убежден, что вся Европа должна понять это и помочь в восстановлении нашей страны, нашей промышленности, а также, конечно, прийти на наш рынок.
Владимир Зеленскийпрезидент Украины
При этом украинский лидер утверждал, что «Россия должна выплатить Украине репарации». «Мы отчетливо понимаем это», — указал он, подчеркнув, что Киев «получает соответствующие сигналы со стороны западных стран».
Зеленский ранее заявил, что после окончания боевых действий его стране потребуется финансовая поддержка на сотни миллиардов долларов, а украинский премьер Денис Шмыгаль оценил сумму этой потенциальной поддержки в $600 млрд.
Их высказывания прозвучали в ходе выступлений в режиме видеоконференции на круглом столе, организованном Всемирным банком (ВБ), в котором также приняли участие президент ВБ Дэвид Мэлпас и директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, главная цель — демилитаризация и денацификация страны. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.