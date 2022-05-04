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01:53 (мск), источник: Коммерсантъ

WSJ: шестой пакет санкций предполагает отказ от импорта нефти из России за полгода

Шестой пакет санкций, который готовит Евросоюз, предполагает отказ от закупок российской нефти в течение шести месяцев и прекращение импорта нефтепродуктов к концу года, сообщает газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на двух чиновников, информированных о ходе дискуссии.

Источник: Reuters

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что шестой пакет европейских санкций против России будет включать отключение новых банков от SWIFT, а также новые санкции «за дезинформацию» и ограничения по импорту нефти.

По данным издания, в среду, 4 мая, представители 27 стран ЕС планируют обсудить инициативу и принять решение уже на этой неделе. Центральным элементом пакета является предложение о том, чтобы страны-члены блока прекратили импортировать российскую сырую нефть в течение полугода и не закупали больше российских нефтепродуктов к концу текущего года.

Предполагается, что Венгрия и Словакия получат 20 месяцев на отказ от нефтяного импорта. Собеседники издания пояснили, что на такие же льготы претендуют по меньшей мере еще две страны: Чехия и Болгария. Для утверждения санкций требуется единогласное голосование всех членов ЕС.

Ксения Аскерова

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