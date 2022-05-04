WSJ: шестой пакет санкций предполагает отказ от импорта нефти из России за полгода

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что шестой пакет европейских санкций против России будет включать отключение новых банков от SWIFT, а также новые санкции «за дезинформацию» и ограничения по импорту нефти.
По данным издания, в среду, 4 мая, представители 27 стран ЕС планируют обсудить инициативу и принять решение уже на этой неделе. Центральным элементом пакета является предложение о том, чтобы страны-члены блока прекратили импортировать российскую сырую нефть в течение полугода и не закупали больше российских нефтепродуктов к концу текущего года.
Предполагается, что Венгрия и Словакия получат 20 месяцев на отказ от нефтяного импорта. Собеседники издания пояснили, что на такие же льготы претендуют по меньшей мере еще две страны: Чехия и Болгария. Для утверждения санкций требуется единогласное голосование всех членов ЕС.