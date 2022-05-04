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05:31 (мск), источник: ТАСС

Власти Австралии ввели санкции в отношении 75 депутатов Госдумы, министров ЛНР и ДНР

СИДНЕЙ, 4 мая. /ТАСС/. Правительство Австралии ввело санкции в отношении депутатов Государственной думы, министров ЛНР и ДНР, а также российского журналиста и телеведущего Владимира Соловьева. Об этом сообщается в заявлении австралийского МВД, распространенном в среду.

Источник: AP 2022

В сообщении ведомства указано, что автономные санкции австралийского правительства введены в отношении 75 депутатов Госдумы, 20 министров Донецкой Народной Республики и 12 министров Луганской Народной Республики. Кроме того, в санкционный список попал российский тележурналист Владимир Соловьев.

К настоящему моменту Австралия ввела санкции против более чем 700 российских и белорусских граждан, включая президентов двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко, а также ключевых министров. В отношении широкого ряда крупнейших российских предприятий и организаций были объявлены экономические ограничения, включающие запрет на экспорт оружия и комплектующих, сырья и оборудования для добычи нефти и газа, а также на импорт российских энергоносителей, оружия и комплектующих.

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