07:42 (мск), источник: © РИА Новости
В Белоруссии началась внезапная проверка сил реагирования
МИНСК, 4 мая — РИА Новости. В белорусской армии началась внезапная проверка сил реагирования, сообщило в Telegram-канале Минобороны республики.
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«В вооруженных силах Беларуси началась внезапная проверка сил реагирования <…> воинским частям и подразделениям предстоит отработать вопросы приведения в боевую готовность, совершения марша в назначенные районы и выполнения учебно-боевых задач», — говорится в публикации.
«Воинские части и подразделения будут действовать на незнакомых участках местности в условиях быстро меняющейся обстановки», — добавили в ведомстве.
Согласно сообщению, «состав сил, привлекаемых к проверке, будет поэтапно наращиваться, что позволит проверить их способность противодействовать военным угрозам как на земле, так и в воздухе».
«Проверка носит комплексный характер. Пристальное внимание уделяется обеспечивающим системам, которые должны создать благоприятные условия для действий боевых воинских частей», — говорится в посте.
В сообщении также подчеркивается, что такие мероприятия — одна из наиболее эффективных форм обучения войск, они не несут никакой угрозы ни для европейского сообщества в целом, ни для соседних стран в частности.
По информации министерства, планируется перемещение «значительного количества военной техники», это может затруднить движение по дорогам общего пользования.