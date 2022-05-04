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07:42 (мск), источник: © РИА Новости

В Белоруссии началась внезапная проверка сил реагирования

МИНСК, 4 мая — РИА Новости. В белорусской армии началась внезапная проверка сил реагирования, сообщило в Telegram-канале Минобороны республики.

Источник: РИА "Новости"

«В вооруженных силах Беларуси началась внезапная проверка сил реагирования <…> воинским частям и подразделениям предстоит отработать вопросы приведения в боевую готовность, совершения марша в назначенные районы и выполнения учебно-боевых задач», — говорится в публикации.

Отмечается, что «цель проверки — оценка готовности и способности личного состава к оперативному реагированию на возможное возникновение кризисных ситуаций».

«Воинские части и подразделения будут действовать на незнакомых участках местности в условиях быстро меняющейся обстановки», — добавили в ведомстве.

Согласно сообщению, «состав сил, привлекаемых к проверке, будет поэтапно наращиваться, что позволит проверить их способность противодействовать военным угрозам как на земле, так и в воздухе».

«Проверка носит комплексный характер. Пристальное внимание уделяется обеспечивающим системам, которые должны создать благоприятные условия для действий боевых воинских частей», — говорится в посте.

В сообщении также подчеркивается, что такие мероприятия — одна из наиболее эффективных форм обучения войск, они не несут никакой угрозы ни для европейского сообщества в целом, ни для соседних стран в частности.

По информации министерства, планируется перемещение «значительного количества военной техники», это может затруднить движение по дорогам общего пользования.

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