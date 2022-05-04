МИД отреагировал на подготовку ЕС новых антироссийских санкций

«Не буду долго рассуждать по поводу энергетического блока (готовящихся санкций. — Прим. ред.). Хочу сказать так: если они хотят нам сделать по-настоящему больно, пусть отменят сами себя. Мы будем скучать», — сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Все это уже обернулось экономическими проблемами для самих западных стран, вызвав рост цен на топливо и продукты.