МИД России предложил не ориентироваться на заявления киевских властей

«Слушать их (заявления представителей Киева.— “Ъ”) и комментировать каждый день никто не будет. Есть ситуация на земле, ею занимаются. Есть, безусловно, переговорный трек, который был организован по просьбе украинской стороны. Но мы это знаем — что сегодня просят одно, потом от этого отказываются, потом обвиняют, что им чего-то недодали», — сказала Захарова в эфире радио Sputnik, комментируя перспективы российско-украинских переговоров.
Поэтому не надо ориентироваться на все, что оттуда (из Киева.— “Ъ”) доносится.
3 мая президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. В ходе беседы президент России подтвердил готовность Москвы продолжать диалог с Киевом. 4 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он сомневается в успехе мирных переговоров с Россией.