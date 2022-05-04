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10:36 (мск), источник: Коммерсантъ

МИД России предложил не ориентироваться на заявления киевских властей

Представитель МИД России Мария Захарова считает, что на заявления официальных лиц Украины ориентироваться нельзя. По ее словам, украинские власти «сегодня просят одно, потом от этого отказываются». Захарова назвала это классикой поведения Киева.

Источник: РИА "Новости"

«Слушать их (заявления представителей Киева.— “Ъ”) и комментировать каждый день никто не будет. Есть ситуация на земле, ею занимаются. Есть, безусловно, переговорный трек, который был организован по просьбе украинской стороны. Но мы это знаем — что сегодня просят одно, потом от этого отказываются, потом обвиняют, что им чего-то недодали», — сказала Захарова в эфире радио Sputnik, комментируя перспективы российско-украинских переговоров.

Поэтому не надо ориентироваться на все, что оттуда (из Киева.— “Ъ”) доносится.
Мария Захарова

3 мая президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. В ходе беседы президент России подтвердил готовность Москвы продолжать диалог с Киевом. 4 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он сомневается в успехе мирных переговоров с Россией.

Анастасия Ларина

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