В Бундестаге потребовали выслать посла Украины за оскорбление Шольца

«Тот, кто сейчас не выгонит сторонника нацизма Мельника, потерял всякое самоуважение», — написала политик в Twitter.
Как сообщает немецкое издание Die Welt, слова Мельника вызвали возмущение и у вице-президента Свободной демократической партии (СвДП) Вольфганга Кубицки, который встал на защиту Шольца. «Олаф Шольц не колбаса, он канцлер Федеративной Республики Германии, и Мельнику нужно это уважать», — цитирует издание слова Кубицки.
Зампред фракции ХДС в Бундестаге Иоганн Вадефул назвал тон Мельника «неуместным и неразумным».
«Даже в такой сложной ситуации дипломатические представители должны вести себя подобающе по отношению к немецким чиновникам. Заявления Мельника не помогают Украине», — добавил он.
Мельник ранее подверг критике Шольца за нежелание посетить Украину. «Строить из себя обиженную ливерную колбасу — звучит не очень свойственно государственному деятелю», — заявил украинский посол в интервью агентству DPA. Таким образом он прокомментировал слова Шольца о том, что решение украинских властей отказать президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру в приеме стало «заметным инцидентом» и что «это стоит поперек дороги» касательно его гипотетического визита в Киев в будущем.
В начале апреля появлялась информация о том, что в Киеве отказались принять Штайнмайера. По информации Bild, на Украине недовольны тем, как ранее Штайнмайер выстраивал отношения с Россией, в том числе его поддержкой проекта газопровода «Северный поток — 2». Штайнмайер планировал посетить украинскую столицу 13 апреля, однако в Киеве якобы не были готовы к встрече в этот день.