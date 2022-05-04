Ученые выяснили, кто жил на месте Стоунхенджа до его постройки Сотрудники Университета Саутгемптона опубликовали исследования в открытом научном журнале PLoS ONE
Фоторепортажи
8Полет Гагарина в цифрах
10Победители конкурса Shot on iPhone Macro Challenge
13:27 (мск), источник: ТАСС

НАТО не будет следовать соглашению с РФ от 1997 г. при размещении войск на востоке Европы

ЛОНДОН, 4 мая. /ТАСС/. Основополагающий акт Россия — НАТО от 1997 года не будет сдерживать альянс от расширения военного присутствия на востоке Европы. Об этом заявил председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр, слова которого в среду приводит британская газета Financial Times.

Источник: AP 2022

«Акт НАТО — Россия все еще здесь. Но его содержание не будет сдерживать нас при реализации наших планов, — сказал высокопоставленный военачальник. — На данный момент общее мнение на политическом уровне таково, что мы не убиваем [соглашение], но оно не остановит нас от необходимых с нашей стороны действий». Бауэр также утверждал, что последние месяцы пытался связаться с начальником Генштаба Вооруженных сил России Валерием Герасимовым, однако ему это не удалось.

Основополагающий акт Россия — НАТО, подписанный в 1997 году, в частности, гласит, что Россия и НАТО перестают рассматривать друг друга как противников и отказываются от размещения у границ друг друга существенных военных сил.

Россия в декабре 2021 года направила США и НАТО предложения по гарантиям безопасности, в число которых вошли требования юридически закрепить отказ альянса от дальнейшего расширения на восток, а также вернуть его военную инфраструктуру к границам 1997 года. В конце января Вашингтон и Брюссель передали Москве свои письменные ответы, из которых следует, что на принципиальные для России уступки Запад не пошел.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели масштабные санкции против РФ.

Во время загрузки произошла ошибка.
 По легенде, на создание этого чуда инженерной мысли Шухова вдохновила уборщица
Для Вашингтона это тревожный знак, так как речь идет о странах, которые могут помочь России
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь