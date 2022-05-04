Песков заявил, что указ об ответных мерах подлежит безусловному исполнению

Журналисты поинтересовались у Пескова, предполагается ли такая ответственность.
«В тексте указа об этом не говорится, но, по всей видимости, это будет какими-то дополнительными актами регулироваться. Тут точно не могу сказать, потому что в тексте указа об этом речи не идет. Но, естественно, указ подлежит безусловному исполнению», — сказал на это пресс-секретарь.
Еще один вопрос касался того, могут ли под ответные санкции попасть частные иностранные компании.
«Конечно. Там и физлица, и юрлица. Форма собственности значения не имеет», — ответил Песков.
Все детали указа будут определяться правительством, добавил он.
Накануне Владимир Путин подписал указ об ответных экономических мерах против недружественных стран. Документ запрещает совершать сделки и исполнять обязательства перед зарубежными физическими и юридическими лицами, попавшим под ответные санкции, а также вывозить из страны сырье и продукцию в пользу таких лиц. Перечень соответствующих лиц должно представить правительство.