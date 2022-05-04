В Кремле назвали позицию Украины на переговорах непоследовательной

«На переговорном треке по-прежнему вряд ли можно констатировать какую-то динамику, скорее наоборот. И непоследовательность украинской стороны также неоднократно констатировалась нами на самых различных уровнях. Они каждый день меняют свою позицию, но всё чаще и чаще звучат такие заявления из Киева. Да, мы это тоже фиксируем», — ответил Песков на вопрос журналистов о планах выхода Украины из переговорного процесса.
При этом в Кремле к такой непоследовательной позиции переговорщиков относятся негативно, подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.
«Это не вселяет уверенность в то, что этот переговорный процесс может каким-то образом результативно закончиться», — добавил Песков.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.